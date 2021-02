Sono rimasti semivuoti i bus turistici messi in campo dall'Anm per portare i ragazzi a scuola. Complice la pioggia la maggioranza delle persone ha scelto la linea 1 della metropolitana. Criticità a Garibaldi e a Piscinola. Più di venti minuti solo per accedere alla stazione. Tornello unico a Garibaldi. Tre i tornelli in funzione a Piscinola. Lunghe le code e i tempi di attesa per arrivare a destinazione.

