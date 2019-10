Napoli, infiltrazioni nella scuola Cavour: «Basta doppi turni, via ai lavori»

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tardano i lavori alla scuola Cavour di via Nicolardi, la quale dopo le piogge dei giorni scorsi ha avuto infiltrazioni nelle aule della scuola secondaria. Il secondo piano resta chiuso ed i doppi turni stanno creando disagi ai genitori. «Ad oggi i lavori ancora non sono iniziati - dice il Consigliere Gennaro Acampora della Terza Municipalità. Il Comune di Napoli deve darci delle risposte e ci devono comunicare una data di inizio delle attività.Attendiamo oggi di incontrare le ditte di manutenzione per ulteriori notizie». I doppi turni continueranno comunque fino a fine settimana. Un comitato di genitori è pronto ad andare a Palazzo San Giacomo per incontrare l’Assessore alla scuola Annamaria Palmieri: «Se per piogge dei giorni scorsi – dice Vincenzo Ferrante, un genitore – copiose ma di breve durata, ci sono questi problemi, ci aspetta un inverno duro e pericoloso». Il timore dei genitori è legato alla sicurezza dell’edificio scolastico che è evidentemente precaria.«Ieri abbiamo avuto alcune delucidazioni sui turni scolastici – continua Acampora – in quanto è emerso che si possono utilizzare 5 spazi per 5 classi sulle 16 che oggi stanno facendo i doppi turni. Si riuscirà a recuperare uno o due giorni che eviterà il pomeriggio per alcuni».