Venerdì 3 Maggio 2019, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 22:56

Lavori a tempo di record alla De Amicis. L’istituto di via dei Mille lunedì riapre i battenti. I 200 bimbetti della materna potranno tornare a scuola senza problemi, mentre gli alunni delle elementari non dovranno fare più i doppi turni. La scuola era stata parzialmente chiusa per un ascensore puzzolente a causa dell’olio che non veniva sostituito da anni. «I tecnici della municipalità- spiega la preside Adelia Pelosi - sono stati rapida, ora si torna alla normalità». Lunedì lezioni regolari per tutti ed anche il servizio mensa è garantito.