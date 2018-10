«Scuola per la famiglia», Grimaldi riapre l'Istituto Bianchi a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:00

L'Istituto Bianchi riapre. Lo splendido edificio di piazza Montesanto è stato affidato in comodato d'uso per quattro anni alla Fondazione Grimaldi onlus, dopo i quali l'acquisterà per 10 milioni di euro come stabilito dalla clausola contrattuale. Mercoledì i vertici della onlus e il rappresentante legale dei padri barnabiti hanno firmato dal notaio i documenti necessari per avviare il passaggio. La Fondazione Grimaldi, composta dagli armatori napoletani, creerà qui «Scuola della Famiglia», un progetto ambizioso ma fondamentale per la onlus, in favore di anziani, bambini, adolescenti, disabili e famiglie napoletane. L'edificio ritrova così l'antico splendore e soprattutto torna a essere il cuore pulsante della solidarietà a Napoli, dove ciascuno dei cinque piani sarà dedicato a un progetto di aiuto. L'inaugurazione a gennaio, e a settembre ci sarà anche la scuola primaria a cura dell'Associazione ex Allievi del Bianchi.