Scuola, rientro a settembre a ostacoli a Napoli: dieci istituti senza spazi

È una corsa contro il tempo, con il centimetro in mano e le planimetrie sotto agli occhi. Riuscire a trovare gli spazi adeguati per la riapertura delle scuole il 14 settembre sta diventando il tema principale di tutti gli incontri tra dirigenti ed enti locali. A tutti i costi i presidi vogliono evitare doppi turni agli studenti, soprattutto nelle aree più problematiche, dove il tempo pieno è fondamentale per le famiglie a basso reddito che in caso contrario si troverebbero con la difficoltà di far collimare lavoro precario e uscita di scuola in anticipo. Secondo l'assessore comunale Palmieri le scuole più problematiche sono concentrate nel centro storico, dove insistono edifici storici vetusti, aule piccole e una platea scolastica numerosa. Quelli maggiormente attenzionati dal Comune poiché hanno necessità di spazi per minimo 100 alunni sono gli istituti comprensivi Bovio-Colletta, D'Aosta-Scura, Confalonieri, Foscolo-Oberdan, Barracca-Vittorio Emanuele e Madonna Assunta. Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha indetto finalmente la gara pubblica per l'acquisto di 3 milioni di banchi singoli per garantire la riapertura dell'anno scolastico in sicurezza: in Campania ne occorreranno 300mila.

«È trascorso un anno da quando il plesso Colletta al corso Garibaldi è stato chiuso per infiltrazioni e cadute di pignatte e ancora non so quando lo riavrò indietro. Eppure mi era stato garantito dalla Regione, proprietaria dell'edificio, che in 60 giorni tutto sarebbe stato risolto». Parla con rassegnazione Annarita Quagliarella, impossibilitata a offrire le aule per 150 alunni della sua scuola secondaria di primo grado Bovio-Colletta. «L'anno scorso li ho divisi tra il plesso Capasso e il plesso Bovio, occupando anche laboratori e sala riunioni. Una situazione arrangiata, senza bagni a sufficienza e palestra, perché mi era stato promesso che in 60 giorni avrei riavuto il plesso Colletta. Ma quest'anno non sarà possibile per via delle regole del distanziamento». «Alla fine, se non si trovano posti alternativi, dovrò far andare i ragazzi delle medie al pomeriggio, e ridurre il tempo scuole per la primaria. Bambini che da sempre fanno il tempo pieno, quindi ci saranno enormi disagi sulle famiglie». La preside ha fatto «una mappatura degli edifici comunali in zona, alcuni dei quali abbandonati da anni come l'ex scuola Savio di via Settembrini o l'ex Archivio Storico di via Pontenuovo, l'ex anagrafe di via Rosaroll, altri come la ludoteca Santa Sofia che potremmo condividere, oppure due ex scuole acquistate dalla Curia».



Un problema simile, con circa 200 alunni senza posto in aula, avviene all'. «Avrei individuato come spazi da condividere Villa Medusa e alcune aule dell'Ipseoa Rossini con cui già con in comune l'edificio, e l'ho fatto presente in assessorato ma per ora non ho avuto risposta» spiega la dirigentepreoccupata di dover «fare turnazioni in una scuola che ha sempre garantito il tempo pieno». Il plesso Paisiello, sede della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'istituto comprensivo D'Aosta-Scura nel cuore dei Quartieri Spagnoli, è un altro a rischio sebbene siano partiti da alcuni giorni i lavori di ristrutturazione, tra cui il rifacimento delle facciate che garantirebbero la sicurezza di ingressi e uscite, e l'intera copertura. Ci sarebbe anche l'istituto comprensivo Confalonieri, come segnala il presidente della Municipalità Francesco Chirico, che avrebbe problemi con gli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha una media di 24 alunni per classe. Seri disagi anche all'di vico Tiratoio, dove c'è ancora una scala in ristrutturazione, mentre c'è solo un ingresso al Plesso Principessa Mafalda in via Nicotera sito in un appartamento di edificio privato che ospita i bimbi dell'infanzia. Caso simile ma molto più complesso al plesso Oberdan di via dei Carrozzieri a Monteoliveto delche ospita oltre alla scuola dell'infanzia anche gli alunni della scuola primaria.