Scuole aperte a Napoli, ritorno in classe tra le proteste all'istituto Madonna Assunta di Bagnoli

Il ritorno in classe dopo oltre un mese di chiusura ha due facce contrapposte. Applausi alla Morelli e mamme del Madonna Assunta in corteo a Bagnoli contro l'organizzazione della dirigente Cassese che ha previsto turni pomeridiani anche per i piccoli per un vecchio problema legato alla scala anticendio i cui lavori si sono arenati da anni. Un rientro a macchia di leopardo con difficoltà soprattutto per gli alunni delle seconda e terza media che hanno continuato a fare lezioni in Dad con i prof che hanno avuto diverse difficoltà nei collegamenti.