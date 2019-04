Scuole, telecamere e lotta alla droga: fondi dal Viminale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Aprile 2019, 10:30

Arrivano ad undici comuni della Campania oltre 431 milioni di euro. Una boccata di ossigeno per la sicurezza. «Scuole sicure», ovvero telecamere per evitare i furti che flagellano gli istituti della provincia, videosorveglianza anche per tenere lontano gli spacciatori di droga che attirano i ragazzini spesso giovanissimi nella trappola della tossicodipendenza. E ancora più polizia municipale con assunzioni a tempo determinato e fondi per il pagamento del lavoro straordinario degli agenti di polizia locale. Il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini tende una mano a chi è in difficoltà perchè le scuole restano una priorità dell'esecutivo anche se, forse, un po' di risorse le avrebbe dovute destinare anche a Napoli dal momento che proprio davanti ad istituto comprensivo, il Vittorino Da Feltre, è stato ucciso sotto gli occhi di bambini, genitori e docenti, un uomo. Davanti alla scuola non c'erano telecamere. Non ci sono mai state e probabilmente al Rione Villa mai ci saranno. Il Comune di Napoli ha ottenuto delle risorse lo scorso anno e in base ad una circolare del Viminale non poteva partecipare al nuovo bando.