Napoli, centro giovanile Secondigliano: lavori fermi e impalcature pericolanti

Venerdì 29 Marzo 2019, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 18:48

Dovevano durare poche settimane e invece a tre anni di distanza i lavori di ristrutturazione del centro giovanile "Sandro Pertini" di Secondigliano non solo non sono finiti ma, non sono nemmeno mai partiti. Le impalcature che furono montate a suo tempo dagli operai e che lasciavano presagire un veloce avvio - e conclusione - dei lavori ancora oggi restano al loro posto, mettendo a serio rischio l'incolumità delle decine di ragazzini del quartiere che ogni giorno frequentano la struttura e la piazzetta che la ospita. I volontari dell'associazione Larsec - Laboratorio di Riscossa Secondiglianese - denunciano una situazione che ha del paradossale e che è il simbolo del sempre più evidente scollamento tra l'amministrazione comunale e le periferie. Solo nelle ultime ore, stando a quanto riferiscono i volontari, qualcosa sembra muoversi sul fronte della messa in sicurezza della struttura che risente dello scorrere degli anni.«La decadenza di quello che un tempo era il centro istituzionale del quartiere è il sintomo di una disattenzione continua nei confronti di Secondigliano e della VII municipalità - spiega il presidente del Larsec Vincenzo Strino - quelle impalcature furono montate circa 3 anni fa per mettere in sicurezza l'intera facciata, cosa che poi non si è mai realizzata nonostante le varie promesse. Non solo è un brutto segnale per tutti, ma anche un pericolo per i tanti bambini che giocano ogni giorno in piazza e rischiano la vita. Se un pezzo di impalcatura dovesse staccarsi definitivamente e finire in testa a qualcuno - l'interrogativo di Strino - di chi sarebbe la colpa? Non sarebbe meglio evitarle a priori certe tragedie?».Il centro giovanile Pertini è uno dei pochi fari di legalità per il quartiere Secondigliano. Dopo una lunga bagarre burocratica è stato assegnato ad un gruppo di associazioni che svolgono diverse attività all'interno della struttura. Nel dicembre 2017, grazie a un bando lanciato dalla VII Municipalità, il centro rinacque a nuova vita dopo anni di abbandono e di eventi occasionali. Oggi vi si svolgono attività teatrali, ludiche, musicali e, soprattutto, corsi di recupero scolastico per i giovani del quartiere. Attività di fondamentale importanza che vengono portate avanti quotidianamente da gruppi di volontari che, però, non ci stanno a veder compromessa la sicurezza dei giovanissimi che, proprio nel Pertini, trovano rifugio dalle tentazioni di un quartiere difficile come quello di Secondigliano.