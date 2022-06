Servizio Alibus: nuove corse nelle ore notturne dall'aereoporto di Capodichino

Il servizio Alibus che collega l'aeroporto di Capodichino con la città sarà potenziato nel periodo estivo con ulteriori 8 corse giornaliere. Lo rende noto l'Usb al termine di un incontro avuto oggi con l'azienda Anm. La riunione ha avuto ad oggetto la programmazione delle linee del servizio estivo.

«È una decisione che accogliamo con favore» afferma Adolfo Vallini, rappresentante Usb «erano settimane, infatti, che chiedevamo di potenziare il numero delle corse giornaliere, in particolare dalle ore 22 alla mezzanotte, in quanto in quella fascia si concentrano molti dei voli in arrivo a Napoli e non sempre riuscivamo a soddisfare la domanda di mobilità».

La sigla sindacale sottolinea che «adesso non resta che migliorare la viabilità all'interno dell'aeroporto e offrire un riparo dal sole e dalla pioggia ai tantissimi turisti che attendono l'Alibus per raggiungere il centro cittadino. La linea Alibus è particolarmente gradita dai turisti di tutto mondo che giungono a Napoli per frequenza ed affidabilità, ma anche per la disponibilità e la gentilezza del personale di bordo»