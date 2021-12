Servizio civile universale, 880 studenti da impiegare: modalità e requisiti del bando

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione dei volontari che potranno entrare a far parte dei progetti del servizio civile universale, rivolto a tutti i giovani di età compresa dai 18 ai 29 non compiuti. In particolar modo, il consorzio Icaro apre le porte a 880 giovani da poter impiegare in un elenco di 11 progetti diversi, grazie al finanziamento di 3 programmi che mirano all’educazione e all’assistenza: Generazione vincente, Lo sport è vita e No limits.

Al candidato viene offerta la possibilità di visionare e scegliere la sede più vicina a loro attraverso il sito https://www.consorzioicaro.org/servizio-civile/2117-scegli-la-tua-sede-progetto-2021/. Come tutti gli anni, l’obiettivo è quello di promuovere i valori formativi e un’importante crescita professionale del giovane volontario per potersi avvicinare gradualmente al mondo lavorativo, ma anche quello di offrire supporto al territorio e ai cittadini più bisognosi. Per ciascun volontario è previsto un rimborso mensile pari a 444,30 euro. Il termine previsto per l’invio delle domande è fissato alle ore 14 del 26 gennaio 2022.

Modalità e requisiti di ammissione: La candidatura potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line del dipartimento per le politiche giovanile e del servizio civile universale, mediante quale i giovani dovranno compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso pc, tablet o smartphone. Per accedere alla piattaforma sarà necessario essere in possesso delle credenziali spid oppure di quelle fornite dal dipartimento. Per la compilazione della domanda è possibile consultare la guida per la compilazione e la presentazione della domanda online con la piattaforma dol. Inoltre, il candidato dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido e un curriculum vitae efficace.