Torna il Servizio Civile Universale: il Comune di Napoli presenta il progetto “Napoli città dei giovani 2023”

Torna il Servizio civile universale. È possibile presentare domanda di partecipazione fino alle 14 del 15 febbraio. Anche il comune di Napoli si è attivato nell'ambito del bando. È stato infatti presentato il progetto “Napoli città dei giovani 2023”, destinato a 35 giovani aspiranti volontari.

I volontari vincitori dovranno svolgere attività per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana. Il periodo totale copre 12 mesi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il progetto del Comune di Napoli si pone come obiettivo assistere i giovani a rischio di povertà educativa e sociale, contrastando i fattori marginalizzanti di tipo culturale, sociale, familiare, economico, educativo e relazionale.

Ulteriore scopo è promuovere attività di animazione per rafforzare la socializzazione e le soft skills dei giovani e dei minori, al fine di mitigare gli effetti della difficile situazione giovanile post pandemica, che ha visto uno stravolgimento dei normali processi sociali e relazionali.

«Il servizio civile – dichiara l’assessora al lavoro ed ai giovani Chiara Marciani – permetterà a tanti giovani di vivere un’esperienza unica al servizio del proprio territorio, della propria città e di orientarsi nel mondo del lavoro. Grazie ai progetti vincitori sarà possibile stare a diretto contatto con tante realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un’occasione preziosa per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuove conoscenze».

Quest'anno il bando vede 52.236 posti complessivi disponibili. Di questi, 51132 operatori saranno avviati in servizio in 2023 progetti afferenti a 328 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. I restanti 1104 volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

I progetti hanno una durata che varia tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali o con un monte ore annuo variabile a seconda della durata del bando. I vincitori sottoscriveranno un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile del servizio a 507,30euro, salvo incremento sulla base della variazione accertata dall’ISTAT. Qualora l’operatore risieda in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto, ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale e di quello di ritorno al termine del servizio.b

Possono presentare domanda i cittadini italiani o comunque membri di stati dell’Unione Europea o di un paese extra Unione purché regolarmente soggiornanti in Italia; i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non hanno superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda; chi non ha riportato condanna alla pena di reclusione superiore ad un anno oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per delitto contro la persona o per le altre fattispecie indicate nel bando.

Non possono presentare domanda gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi militari; i giovani che intrattengono con l’ente titolare del programma del progetto rapporti di lavoro, collaborazione o stage retribuito o chi già ne abbia intrattenuto uno di durata superiore ai tre mesi nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; i giovani che hanno già prestato il servizio civile nazione.

Per accedere all'elenco dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella sezione “Progetti” della pagina del bando sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it. Cliccando il tasto "cerca" (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti.

Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione. Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, è opportuno consultare la home page del sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

Per la città di Napoli, oltre al Comune, ci sono posti messi a disposizione anche dall’ASL Napoli 2 Nord, dalla Fondazione Amesci, dalla Caritas italiana, dalla Confcooperative – confederazione cooperative italiane, dalla Callysto arts e dalla Proodos società cooperativa sociale.