La sartoria napoletana e la bellezza in passerella a Castel dell'Ovo per una serata dal forte valore sociale. Ieri nella sala Italia la prima edizione del Gran Galà di Natale, l'evento che rientrava nel programma culturale festivo del Comune di Napoli. Quindici modelle hanno indossato abiti realizzati dalle detenute del carcere di Pozzuoli che collaborano con la sartoria sociale Palingen, oltre a quelli dell'eccellenza sartoriale Maison Cilento 1780 e ancora dei brand Vaccino e 011 Eleven.

A sfilare le finaliste regionali di miss Italia che per l'occasione si sono aggiudicate le fasce Miss Napoli per il Sociale, Miss Christmas Napoli, Miss Eleganza Partenopea, Miss Eccellenza Napoletana, Miss Mia Cara Miss. Particolari i foulard di Ugo Cilento della collezione Napoli e le sue terre con su stilizzati i più noti monumenti architettonici e ambientali della regione: dal Vesuvio a Palazzo Reale e Palazzo dello Spagnolo e poi i Faraglioni di Capri, Paestum, la Corricella a Procida. In passerella anche una selezione di cravatte con colori tipici e solari della tradizione partenopea. A promuovere l'evento il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, l'agente di miss Italia per la Campania Antonio Contaldo, i referenti della tappa napoletana Franco Amodeo e Crescenzo De Carmine ed Erennio De Vita, presentatore ufficiale delle selezioni di miss Italia da oltre 25 anni. «Il lavoro penitenziario va sempre supportato e valorizzato - spiega Paipais - Ecco perché durante questo Gran Galà, accanto a brand e aziende napoletane conosciute in tutto il mondo abbiamo inteso mostrare il lavoro della sartoria presente all'interno del carcere femminile che vede ogni giorno impegnarsi tante giovani donne nel riutilizzo di tessuti che sarebbero destinati allo scarto».

«Un domani - prosegue Demetrio Paipais - potrà essere questo il loro campo lavorativo, per meglio reintegrarsi nella loro vita quotidiana una volta scontata la pena. Abbiamo poi - conclude - una grande tradizione sartoriale e deve essere sempre più valorizzata anche con eventi come questo».

Cravatte e foulard ma anche colorate gonne e accessori per una serata accompagnata dalla musica del tenore Giuseppe Gambi e che ha visto la partecipazione degli artisti Claudia Megrè, Silvia Falanga e Sara Musella. Durante la kermesse culturale - aperta dalla presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato che per l'occasione ha ricoperto il ruolo di presidente di giuria - è stata consegnata al consigliere Paipais da Erennio De Vita e dalle miss il premio Napoli Città della Bellezza 2022 per aver creduto - si legge nella motivazione - nei sani principi della bellezza e per aver promosso la valorizzazione delle eccellenze partenopee attraverso la moda. In esposizione anche quadri e capi dipinti a mano della scenografa Anna Maria Vetere e delle designer Leonessa e Anita Fox.