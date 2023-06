Napoli affascina le grandi personalità nella stessa misura in cui ne rimane affascinata: questa formula fotografa anche il rapporto tra Partenope e Silvio Berlusconi. Un mutuo piacersi, una reciprocità che, nel caso del Cavaliere, va dalla musica al mare, dalla cucina al modo di fare.

«Non ho mai visto tanta gente al Plebiscito come quando arrivava qui Berlusconi - ricorda Antonio Sergio, titolare del Gambrinus, tappa fissa dell’ex premier in città - Napoli era un’amante per lui». Una questione di pancia, insomma, che ha unito per certi versi Berlusconi a Partenope: emotivi, sempre autentici, pronti al sorriso come alla trattativa immediata. A due giorni di distanza dalla morte del leader di Forza Italia, la città abbraccia il Cavaliere «napoletano nato a Milano», come si era definito. Frase, tra l’altro, pronunciata a «Marechiaro a maggio del 2022», ricorda il titolare di Cicciotto, Gianluca Capuano, che ha organizzato in quella circostanza l’ultimo evento del patron di Mediaset all’ombra del Vesuvio.

APPROFONDIMENTI Berlusconi, la telefonata con Mimì alla Ferrovia: «Le teniamo da parte il nostro sartù» Berlusconi, Marinella: «Mi chiese 2500 cravatte per i suoi regali a Natale» Berlusconi, il ricordo commosso dei napoletani: «Se ne va un pezzo d’Italia»

Da Marechiaro a Mimì alla Ferrovia, dal lungomare all’hotel Vesuvio, dal Cristo Velato alla frittura di pesce appena pescato, da “‘O surdato nnammurato” al caffè. La Napoli amata da Berlusconi è la città preziosa ma non schiva, elitaria ma non nascosta, bellissima ma non snob. «Con mio nipote, diversi anni fa, cantò qui ‘O Surdato ‘nnammurato - aggiunge Antonio Sergio - È venuto da noi quattro volte. Ricordo che in una circostanza, circa 10 anni fa, restò a pranzo in Prefettura. Preparammo noi il suo pranzo nelle cucine del Palazzo di Governo. Dopo ci volle ringraziare personalmente e ci tenne a rimarcare che usava le nostre tazzine per bere caffè rigorosamente napoletano. Era cordialissimo, e intorno a lui c’era sempre una bolgia incredibile. La città lo abbracciava con un trasporto pazzesco quando veniva a farci visita».

Una delle ultime foto del Cavaliere a Napoli è scattata da Cicciotto a Marechiaro, e risale a maggio dell’anno scorso. «Noi tenevamo a lui e lui teneva a noi - prosegue Capuano - Amava il borgo di Marechiaro. Ci mandava a pranzo diversi collaboratori, dirigenti di Mediaset e Publitalia, o anche lo stesso Galliani e altri senatori. A maggio ’22 mi colpì moltissimo per la sua generosità: parlammo di un mio problema familiare, che riguarda mio figlio disabile. Lui mi offrì di andare a Milano: avrebbe fatto tutto il possibile per curarlo al San Raffaele. Scelsi di non andarci, ma la sua disponibilità immediata mi toccò il cuore nel profondo. Mi diede perfino il suo numero di telefono: non sono tante le persone che si mettono immediatamente a disposizione per te. Con mio padre Giovanni, suo coetaneo, cantò ‘O Sole mio e Malafemmina. L’ultima cantata in onore di Berlusconi. Restammo tutti affascinati dalla personalità di quest’uomo. Mangiò fritture fresche di gamberi e calamari, spaghetti con le vongole, babà e crostata di crema al limone».

E a testimoniare una volta di più la natura emotiva del rapporto tra Berlusconi e Partenope, c’è il fatto che anche ad Arcore, in queste ore stretta nel lutto, fa capolino l’azzurro di una maglietta del Napoli stesa sul prato assieme alle sciarpe e alle divise del Monza e del Milan. L’anima del profondo Nord e il cuore del Sud, appaiati, nel ricordo dell’ex premier. Sono anche altri, gli omaggi per il Cavaliere. «”Sono un napoletano nato a Milano”», è scritto sullo striscione firmato dalla Curva A apparso in via Tasso. Manifesti funebri di «Buon Viaggio» in centro storico, come fu per la Regina Elisabetta. Nuove statuine da San Gregorio Armeno, opera del maestro Genny Di Virgilio, che ritraggono l’ex senatore con il suo cagnolino Dudù o in giacca e cravatta con la mano alzata in segno di saluto.

Un altro omaggio arriva da Mimì alla Ferrovia, tra i ristoranti più amati dall’ex premier. Una sala esclusiva interna al locale, la stessa dove di recente hanno cenato Bono e Sting, potrebbe prendere il suo nome. «Tra noi la chiamiamo già “Sala Berlusconi” - spiega il titolare Michele Giugliano - Chiederemo l’autorizzazione per aggiungere una targhetta all’ingresso: modificammo gli arredi di quest’area privata del nostro ristorante proprio dietro suo consiglio. Ci suggerì di allestire una tavola rotonda su un tappeto per gli ospiti importanti, e così abbiamo fatto».