Il sindaco di Portici e il fotomontaggio con Maradona, Cuomo torna sui social: ecco la foto vera

Le sue gag social sono ormai virali, ma dopo l’ultima gaffe col fotomontaggio accanto a Maradona, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Enzo Cuomo ha riservato un ironico bis ai suoi seguaci e contestatori.

Il primo cittadino di Portici è infatti comparso in una foto in cui fra le sue mani mostra, orgoglioso, l’immagine cartacea chiaramente vintage, in cui evidenzia l’assenza del pezzo fatidico che lo ritraeva accanto al campione. Insomma, con ironia, dopo che il web si era scatenato con le più esilaranti vignette e anche qualche commento velenoso e inopportuno, il sindaco si è scusato per la sua clamorosa svista e ha spiegato di aver compiuto quel gesto in preda all’emozione e alla gioia di rivedere un caro ricordo. Uno scivolone, per intenderci, compiuto in buona fede.

Mistero risolto, dunque, anche se a questo punto l’attesa è per l’altra metà della foto originale che permetterebbe a Cuomo di “scagionarsi” definitamente dall’accusa di aver inventato l’incontro con Maradona.

Nel frattempo una pioggia di commenti ha già confortato il primo cittadino al quale pare essere stata perdonata questa innocente gaffe.

