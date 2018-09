Napoli, siringhe sporche nel viale a ridosso della scuola materna: l'appello dei genitori

Mercoledì 12 Settembre 2018, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amara sorpresa per tanti genitori che questa mattina hanno accompagnato i propri figli al primo giorno del nuovo anno scolastico. A pochi passi dall'ingresso della scuola materna, infatti, hanno notato numerose siringhe usate e sporche di sangue.Accade a San Giovanni a Teduccio, nel vialetto a ridosso dell'11esimo circolo comunale Scialoia ubicato nella prima traversa di via Pazzigno. É stato Antonio a segnalare prontamente all'Asia Napoli la presenza delle siringhe alcune delle quali risultano nascoste dalle erbacce e dalle cartacce non rimosse. Ha poi postato la segnalazione sul proprio profilo social invitando altri genitori a sollecitare un rapido intervento di pulizia per evitare situazioni di pericolo per i più piccoli.