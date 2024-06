Napoli, Snav: ripartono i collegamenti da Napoli per le Isole Eolie e le Isole Pontine

Da oggi sabato 1° giugno ripartono i collegamenti veloci Snav da Napoli per le Isole Eolie e per le Isole Pontine, un servizio che da anni vede protagonista con grande successo la Compagnia del Gruppo Msc.

Snav collegherà il capoluogo campano alle Eolie fino al 16 settembre con partenze ogni fine settimana fino al 28 giugno e poi con frequenza giornaliera fino al termine della linea. La partenza da Napoli Mergellina è programmata alle ore 14.30 con arrivo a Stromboli dopo 4 ore e mezza di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari alle 21.00. Il rientro è previsto con partenze mattutine dalle varie isole ed arrivo a Napoli alle 14.00. Gli orari di partenza delle unità veloci Snav da e per le isole Eolie consentono il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo e partenza da altre città italiane ed europee.

Il collegamento Snav tra Napoli e le Isole Eolie non ha solo valenza turistica ma assume, anche quest’anno, un preciso valore culturale.

Le isole siciliane ospiteranno nel corso dell’estate numerose manifestazioni di cui Snav sarà partner con particolari sconti per i partecipanti che si imbarcheranno da Napoli. La Compagnia intende così affiancare gli operatori turistici locali e dare il suo contributo per lo sviluppo dell’economia turistica delle isole.

Gli appuntamenti dell’estate per i quali sarà valida la Promo Snav sono: Festa Teatro Eco Logico (29 giugno/ 7 luglio), Eolie Music Fest (4/7 luglio), Marosi Stromboli – è l’etica che orienta, l’estetica muta perpetua (26/30 giugno), Premio Stromboli (10/14 luglio), Eoliè Arte Letteratura e società (5/8 luglio), ASD Aerial Project Stromboli (4/9 settembre), Opere Magiche Stromboli (4/10 settembre).

Sempre sabato 1° giugno prenderanno il via i collegamenti da Napoli Beverello via Casamicciola per le Isole Pontine, altro servizio con grande richiesta da parte del pubblico che negli anni scorsi ha sempre manifestato un alto indice di gradimento. I collegamenti saranno effettuati il venerdì, il sabato e la domenica fino a domenica 15 settembre con partenza da Napoli alle 7.40 e alle 15.10 mentre da Ponza il rientro è programmato alle 11.15 e alle 18.30.

Gli orari effettuati consentono anche visite giornaliere sulle isole di Ventotene e Ponza con tempo a disposizione tra le 7 e le 9 ore, ideale per una giornata di relax tra mare, sole e ottima cucina con novità 2024 escursioni giornaliere a Palmarola, Zannone.