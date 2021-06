Soccavo, nasce l'associazione Centro paradiso: «Raccolta fondi per rilevare il campo»

I ragazzi di Soccavo passano dalle parole ai fatti e dopo tanti anni di lotte per l'ex terreno di allenamento del Napoli, danno vita ad una associazione. Si chiama associazione Centro Paradiso e ha come scopo il recupero di uno dei luoghi che hanno fatto la storia della squadra azzurra. Il centro paradiso che vide gli allenamenti del Napoli di Maradona e che da quasi dieci anni è in totale abbandono.

