Soccavo, discariche di copertoni d'auto usati

È una vera e propria discarica di pneumatici usati quella rinvenuta a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli.

Da una segnalazione di un residente, gli agenti della polizia metropolitana hanno rinvenuto, accatastati dietro alle campane della raccolta differenziata, decine di pneumatici per auto usati, a poche decine di metri dal mercatino rionale in via Quintiliano.

La discarica, che occupa buona parte del marciapiede, è stata prontamente recintata, in attesa che gli ingombranti siano recuperati e smaltiti.

Eppure il caso non è isolato. A pochi chilometri di distanza, nei pressi del cimitero di Soccavo in via Pia, ancora copertoni usati sono stati abbandonati di recente sul marciapiede.

Un problema ambientale, grave anche economicamente, quello dei copertoni abbandonati illegalmente che pesa sulle casse del Comune, chiamato a rimuoverli a proprie spese.