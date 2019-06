Sorpresa tra Ischia e Monte di Procida: ecco il leggendario raggio verde

Sabato 8 Giugno 2019, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno alza la testa al cielo, altri neppure se ne accorgono. Eppure, quello a cui hanno potuto assistere i bagnanti accorsi ieri a Capo Miseno e al Monte di Procida, è un evento piuttosto raro: il raggio verde. Per fortuna c'è chi, pur non sapendo cosa fosse quella striscia colorata in cielo, ha ben pensato di fotografarla. Un raggio verde stagliatosi dalla linea di orizzonte e che, dalla prospettiva di Miseno, è comparso proprio al centro tra Ischia e il Monte di Procida.Il fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce solare da parte dell'atmosfera, quando i raggi solari radenti, attraversando uno strato d'aria più spesso, vengono scomposti come in un prisma nelle varie componenti colorate e, fra queste, quella verde si distingue per contrasto.Si tratta di un effetto ottico che dipende dalla rifrazione della luce nell'aria. Si può vedere però solo quando il cielo è molto limpido, non c’è foschia e l’astro scende su un orizzonte ampio e basso, per esempio il mare.Una meraviglia della natura, pur se rara, che nel golfo di Ischia pare manifestarsi più spesso che altrove. Ischia, ribattezzata isola verde, stavolta non solo per la bellezza della sua ricca flora.