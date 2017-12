Allerta meteo sulla Sorrentina, chiuse le gallerie Varano e Privati

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE - Chiuso provvisoriamente il tratto della statale 145 “Sorrentina” a Castellammare per allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Campania. L'interdizione al transito veicolare compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) a quello di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie «Varano» e «Privati». L'iniziativa assunta stamattina, intorno alle 9.30, sulla base di quanto previsto lo scorso 22 novembre, in occasione del ripristino della transitabilità lungo la tratta stradale, che prevede l’interdizione al traffico è necessaria per motivi di sicurezza legati al limitato deflusso delle acque di monte, per effetto della ridotta sezione di scorrimento delle acque del torrente «Rivo Calcarella», a seguito del franamento della ripa posta a valle, occorsa in conseguenza delle eccezionali precipitazioni dello scorso 6 novembre.La riapertura del tratto stradale e il conseguente ripristino della regolare circolazione (sempre nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 22, con la presenza della sorveglianza permanente) verranno effettuati in relazione alla cessazione dell'allerta meteo.