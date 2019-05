Sorrentina, conclusi in anticipo i lavori sul viadotto del Sarno

Venerdì 17 Maggio 2019, 14:15

In relazione all’intervento di manutenzione in corso sul viadotto della SS145 sul fiume Sarno nei pressi del Comune di Castellammare di Stabia, la Società Autostrade Meridionali comunica che alle 15 odierne si concluderanno gli interventi sul viadotto che avevano impatto sulla circolazione del traffico.Lo scorso 8 maggio si era completata la prima fase di intervento in anticipo rispetto ai tempi pianificati, nonostante le avverse condizioni meteo, ed era stata restituito il transito sul viadotto in entrambi i sensi di marcia.Aderendo alle sollecitazioni pervenute dalla Prefettura di Napoli e dalle amministrazioni comunali interessate, oggi si conclude, sempre in anticipo rispetto ai tempi prefissati, la seconda fase di intervento che ha riguardato la parte di viadotto prima utilizzata per consentire il transito dei veicoli in direzione Napoli.