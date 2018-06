Biglietterie al porto di Marina Piccola, via ai lavori di manutenzione

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:38

SORRENTO - L'amministrazione comunale ha approvato nel corso della seduta di ieri, la richiesta avanzata dalla Gescab, mandataria alla vendita dei biglietti per conto delle società armatrici Navigazione Libera del Golfo, Seremar, Alilauro Gruson e Caremar, si eseguire, a proprie spese, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in piazza Marinai d’Italia, a Marina Piccola. Oltre agli uffici e alle strutture delle biglietterie, saranno ripristinate le funzionalità dei servizi igienici a disposizione dell’utenza.«Abbiamo accettato con piacere la disponibilità di tutti i concessionari delle biglietterie di collaborare con l’amministrazione comunale - commenta il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo - Il pessimo stato in cui versano le strutture e soprattutto i bagni pubblici, sono un cattivo biglietto da visita per le migliaia di turisti che transitano al porto di Sorrento ed una enorme lacuna per una città come la nostra».