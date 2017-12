Sorrento, domani la consegna del «Premio Fedeltà» di Federalberghi

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:30

SORRENTO - Cerimonia di consegna dei riconoscimenti del «Premio Fedeltà», istituito dalla Federalberghi penisola sorrentina, domani pomeriggio, alle ore 17 presso la Sala Carlo Di Leva dell'Azienda di Soggiorno, dove è ospitata anche la sede di Federalberghi. Con questa iniziativa, l’organismo presieduto da Costanzo Iaccarino, vuole manifestare la propria gratitudine a tutti coloro che, con impegno ed abnegazione, lavorando per almeno venticinque anni nella stessa azienda, vicini alla meritata pensione. Con la loro professionalità hanno contribuito alla crescita della cultura dell'ospitalità di Sorrento e dintorni, una delle mete più ambite dai turisti italiani e stranieri che alimentano un serbatoio di circa cinque milioni di presenze l’anno nelle sole strutture ricettive. Alla cerimonia interverranno i sindaci della penisola sorrentina, autorità ed operatori del settore. Diciannove i premiati, ai quali verrà consegnato un orologio con il logo di Federalberghi, quasi a simboleggiare l'incedere del tempo che verrà. Al termine della cerimonia, seguirà uno spazio conviviale presso il Circolo dei Forestieri.«Con questa iniziativa – spiega Iaccarino – vogliamo sottolineare l’importanza di un riconoscimento ai collaboratori delle aziende che lavorano nel settore della ricettività alberghiera con professionalità ed impegno per contribuire ad alimentare il culto della nostra tradizionale ospitalità». Un gesto di gratitudine che va al di là della semplice formalità. «Per il nostro settore – conclude il presidente di Federalberghi - poter contare sulla proficua collaborazione di professionisti dell’ospitalità diventa una risorsa insostituibile per le aziende che devono salvaguardare la redditività senza sacrificare i livelli occupazionali».