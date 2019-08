Giovedì 1 Agosto 2019, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Importante novità nella mobilità cittadina. Sarà riaperto sabato prossimo il tratto di via Marziale che da via degli Aranci conduce al piazzale della stazione Eav di Sorrento, interessato da lavori di ampliamento. Il provvedimento, adottato in invia sperimentale fino al 3 settembre prossimo, prevede tra l’altro il divieto di transito per autocaravan e roulotte. Semaforo verde agli autobus in via Marziale, mentre sarà vietato loro il passaggio, unitamente a autocaravan e roulotte, in via Fuorimura, per evitare di congestionare il centro cittadino. Unica eccezione, i veicoli adibiti al trasporto di persone con lunghezza inferiore a 7,65 metri e larghezza di 2,40 metri. «L’allargamento di via Marziale è un altro obiettivo, raggiunto, previsto nel programma di mandato - spiega il sindaco Giuseppe Cuomo - Un’opera che avrà importanti ripercussioni in termini idi alleggerimento della pressione del traffico sul centro di Sorrento. Oltre che allargata, la strada è stata dotata di un marciapiede per garantire sicurezza ai pedoni e alle persone portatrici di handicap».