Giovedì 30 Maggio 2019, 22:08

SORRENTO - Sabato riapre piazza Angelina Lauro. Via libera alla circolazione veicolare in coincidenza con la fine dei lavori di restyling, che hanno riguardato una redistribuzione del spazi, una nuova pavimentazione e l’istallazione di una grande vasca ornamentale.L’ordinanza, firmata questa sera dal dirigente Antonio Marcia, prevede l’istituzione del senso unico di marcia con accesso da corso Italia ed uscita dal varco di fronte via De Curtis.La sosta sarà vietata sul lato sinistro del senso di marcia mentre, su quello destro, ci sarà un’area riservata alla sosta per le autovetture, regolamentata da parcometro, con durata massima consentita di un’ora, fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone disabili. Un’altra area, infine, sarà destinata allo stazionamento taxi e a quello di biciclette in apposite rastrelliere. «Si tratta di un provvedimento attuato in via sperimentale - spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo - Al termine dei lavori in via Marziale decideremo, anche sulla base dei suggerimenti dei commercianti e dei cittadini, il dispositivo definitivo da varare».