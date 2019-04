Giovedì 4 Aprile 2019, 19:07

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha firmato questo pomeriggio il provvedimento di nomina del nuovo esecutivo cittadino. Confermato l'incarico di vice sindaco per Maria Teresa De Angelis, e per gli assessori Massimo Coppola e Rachele Palomba, mentre i due nuovi componenti della giunta sono stati individuati in Mariano Gargiulo ed Emilio Moretti . «Come annunciato, abbiamo proceduto velocemente alla composizione della giunta, che rappresenta tutti i gruppi di maggioranza - ha commentato il sindaco Cuomo - Ora si prosegue sulla strada tracciata, e sui programmi di lavoro già avviati e deliberati. Successivamente, avendo avuto la disponibilità da parte del presidente del consiglio, Emiliostefano Marzuillo a rimettere il suo mandato, il consiglio sarà convocato per la nomina del nuovo vertice, una volta proceduto con la surroga».