Lunedì 8 Ottobre 2018, 18:41

SORRENTO - Sospensione dell'erogazione nel centro cittadino. Lo rende noto la Gori che dalle ore 23 di mercoledì alle ore 5 di giovedì, la quasi totalità del territorio comunale di Sorrento sarà interessata da una interruzione della fornitura di acqua, per consentire l’esecuzione di interventi sulla rete idrica cittadina. Le utenze interessate dal disservizio sono quelle ubicate lungo le seguenti strade: corso Italia (da piazza Tasso fino a zona ospedale), piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, via Marina Piccola, via Sant’Antonino, via San Cesareo, via Strettola San Vincenzo, via dell’Accademia, via Fuoro, via Padre Reginaldo Giuliani, via degli Archi, via Donnorso, via Tasso, via Santa Maria della Pietà, vico Sant’Aniello, via San Francesco, piazza Vittorio Veneto, via Marina Grande, via Vittorio Veneto, via Sersale, via Sopra le Mura e piazza Tasso.