Sorrento: completata la bonifica del costone di via Capo, via libera per Massa Lubrense

SORRENTO - Riaperta al transito veicolare e pedonale via Capo, interdetta al traffico da martedì scorso, a causa di un masso pericolante a circa 40 metri di altezza della parete, situata tra l'hotel Capodimonte e il rivolo Neffola.

Dopo l'intervento dei rocciatori, che hanno effettuato il disgaggio dei massi pericolosi dal costone sovrastante via Capo, e stata quindi ripristinata la normale viabilità tra Sorrento e Massa Lubrense. Il traffico diretto a Sorrento e a Massa Lubrense, in questi giorni, infatti, era stato deviato verso via Nastro Azzurro e i Colli di Fontanelle, accessibili da Sant’Agnello o Piano di Sorrento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA