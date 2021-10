Spaccanapoli 2021, la UISP Napoli riporta le gare podistiche in città

Domenica 24 ottobre si svolgerà la prima gara post-Covid a Napoli, sulla distanza di 10km, organizzata da UISP Napoli e ASD Stabiaequa Half Marathon, con il patrocinio di Comune di Napoli e CONI Campania.

A Napoli ripartono le gare podistiche con la Spaccanapoli 2021, fortemente voluta dal comitato provinciale UISP. L’evento, che si correrà dopo la sosta forzata causa Covid, è in programma domenica 24 ottobre con quartier generale in piazza Municipio, sede di partenza e arrivo oltre che del villaggio sportivo che sarà allestito da sabato 23 ottobre.

L’organizzazione sarà curata da UISP Napoli e ASD Stabiaequa Half Marathon, con il patrocinio di Comune di Napoli e CONI Campania e prevede la partecipazione di centinaia di atleti ed appassionati, con oltre 400 iscritti confermati a oggi. Sono previste due distanze: 10 km per corsa competitiva e non competitiva, mentre la camminata sportiva avrà un percorso di 5 km.

La corsa si svolgerà su un circuito affascinante e tra i più belli al mondo, che attraverserà il centro storico della città, patrimonio UNESCO, arrivando fino al lungomare: si partirà da piazza Municipio e ci si dirigerà verso piazza Garibaldi, quindi rientrando da corso Umberto I si salirà da via Monteoliveto verso piazza del Gesù per immergersi nei vicoli di Spaccanapoli, tornando verso piazza Dante e raggiungendo il lungomare dopo aver attraversato piazza del Plebiscito, per poi arrivare davanti al Maschio Angioino per il traguardo. Sarà proprio questo monumento il simbolo impresso sulle medaglie che verranno consegnate ai partecipanti, un conio esclusivo della UISP Napoli che sarà presentato per la prima volta in quest’occasione.

«È una grande soddisfazione per noi rilanciare le gare podistiche a Napoli dopo uno stop forzato di oltre un anno e mezzo – spiega il presidente della UISP Napoli, Federico Calvino -. Il momento è ancora difficile e l’organizzazione di un evento così complesso ne risente, ma nonostante questo siamo riusciti a rilanciare una gara che serve anche come un messaggio di ritorno alla normalità che tanto aspettiamo. Vivremo una giornata di festa e di sport, un trampolino in vista dei tanti eventi sportivi che un po’ alla volta torneranno a riempire le giornate degli appassionati. Devo ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per la riuscita dell’evento, dai consiglieri della UISP Napoli che mi sono accanto quotidianamente al presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, per il supporto che il comitato sta dando alla nostra manifestazione».

Le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 21 ottobre, info sul sito ufficiale della competizione www.maratonaspaccanapoli.it. Tutti gli iscritti avranno uno sconto del 20% sull’iscrizione alla Neapolis Marathon in programma il prossimo 14 novembre.