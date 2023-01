Da Sole365 e dalla sua clientela donati 238.103 pasti per la Campania, grazie all'iniziativa SpesaSospesa.org. Per ringraziare i suoi acquirenti per il traguardo raggiunto, presso il punto vendita di via Argine l'azienda ha presentato la consegna dell'assegno simbolico con il numero di pasti destinati alle famiglie più bisognose della regione, tramite l'iniziativa lanciata durante le festività natalizie. Il progetto è nato nell'ambito della campagna I più buoni del Natale, che ha permesso a tutti i clienti di offrire il proprio sostegno in partnership con Fondazione Lab00 con una donazione di 50 centesimi sullo scontrino. In questo modo ognuno ha potuto donare un pasto in più a chi ne aveva bisogno, oltre i 50mila già donati da Sole365, tra le migliori aziende per dipendenti soddisfatti, secondo l'indagine Best Employers 2023 di Statista. Presente in tutta la Campania dal 2013, la catena di supermercati ha circa 70 punti vendita e oltre 2.800 dipendenti.

Solo in Campania si contano circa 800mila persone in difficoltà, che anche durante le feste hanno avuto bisogno di un supporto per un pasto caldo, recandosi presso le mense gratuite o grazie alla rete dei pacchi alimentari. Questo dato ha attivato una fitta rete di supporto, al cui interno si trovano realtà campane come Croce Rossa Italiana Napoli e associazione Restiamo Assieme, partners di Fondazione Lab00. «Quella con SpesaSospesa.org è una delle più importanti collaborazioni instaurate finora a sostegno della comunità - spiega Michele Apuzzo, amministratore delegato AP Commerciale - Abbiamo voluto accendere una piccola miccia per dare una mano concreta a chi ne aveva la necessità e ci siamo ritrovati dinanzi a un'esplosione di generosità che non ci aspettavamo. Un traguardo che è prova del fatto che creare sinergie territoriali e appoggiare l'innovazione tecnologica, può fornire un supporto reale all'economia civile e rendere più facili e trasparenti i processi di solidarietà». Sole365 punta quindi, ancora una volta, a essere non solo parte integrante della vita dei propri clienti, ma anche di quella dell'intera comunità per un futuro più sereno e solidale.

All'evento hanno partecipato Luca Trapanese, assessore comunale al welfare, secondo cui «la povertà è un tema che vediamo tra le strade di Napoli, dove sono tante le persone che ci scrivono perché non riescono a portare un pasto in tavola né a pagare bollette e fitto. Come istituzioni abbiamo il dovere di essere vicini ai cittadini e questo è un esempio di eccellenza dove il privato si unisce al pubblico per fare rete»; Francesco Lasaponara, di Fondazione Lab00 («siamo contenti di contribuire a portare a chi è in difficoltà beni di prima necessità con una iniziativa che rappresenta un momento di raffronto e slancio sul territorio campano»); Lucia Fortini, assessore regionale alle politiche sociali, che ha sottolineato come «il progetto ricordi la napoletanità, il caffè sospeso, che non è solo solidarietà ma anche una carezza, un gesto d'affetto e che le imprese del nostro territorio cerchino di aiutare i più fragili ci inorgoglisce»; Antonio Apuzzo e Concetta Apuzzo, del Cda di AP Commerciale; Paolo Monorchio, di Croce Rossa Italiana; Barbara Preziosi, presidente di Restiamo Assieme e Angelo Bruno, di Regusto.