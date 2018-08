Spiagge vietate di notte a Vico Equense, la rabbia dei residenti: il mare è di tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:00

VICO EQUENSE - Nuove attività ristorative notturne, tanti baretti con musica, turisti e giovani ovunque. Marina d'Aequa quest'anno ha cambiato volto prendendo le sembianze delle località della Riviera adriatica. Con una differenza: di sera non è possibile trascorrere qualche ora in riva al mare a costo zero. Alla crescita turistico-commerciale si unisce una regolamentazione che lascia sempre meno libertà a chi vuole usufruire degli spazi pubblici senza essere costretto a spendere soldi. Secondo l'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Buonocore, i cancelli delle spiagge pubbliche chiudono alle 23. «A tutela della sicurezza urbana, dell'igiene delle spiagge e dei lidi del litorale cittadino si legge nel documento si ordina di interdire temporaneamente l'accesso e la circolazione di persone e mezzi agli arenili delle spiagge delle Calcare, Pezzolo e Postali mediante istituzione di apposito divieto di accesso e la chiusura dei cancelli all'uopo installati nel periodo dall'1 giugno al 9 settembre di ogni anno dalle 23 alle 5 di tutti i giorni; nel periodo compreso dal 10 settembre al 30 settembre, dalle 20 alle 5». Una decisione presa a seguito del «consistente afflusso di gruppi di giovani più o meno compatti intenti a bivaccare sulla spiaggia, creando notevole disturbo alla quiete pubblica e privata», oltre al verificarsi di «episodi di vandalismo ad opera di ignoti». Una scelta che, però, limita quei residenti che vorrebbero usufruire liberamente del proprio mare.