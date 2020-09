Sport vietato nelle scuole, il Collana apre agli studenti di Napoli

Otto scuole del quartiere coinvolte per 7.670 ragazzi. Il Collana torna ad aprirsi agli studenti gratuitamente, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14. Una platea enorme che ritrova un suo naturale sbocco per l'attività sportiva, così come è sempre accaduto nella storia dell'impianto, quando tutte le scuole del Vomero utilizzavano la pista o la palestra per le due ore canoniche di educazione fisica. La speranza è quella di partire per l'inizio dell'anno scolastico, la certezza è che i primi studenti calcheranno la pista nel mese di ottobre.

LEGGI ANCHE Covid in Campania, test obbligatorio per i prof

Otto gli istituti coinvolti dalla Municipalità 5 ai quali Giano, la società che gestisce l'impianto vomerese, ha dato la propria disponibilità. Si tratta di Mazzini (1200 alunni), Pansini (730), De Nicola (710), Sannazaro (1300), Comenio (780), Giustino Fortunato (1350), Acacia (820), Belvedere (780). Per un totale di quasi ottomila ragazzi. Dal lunedì al sabato pista e palestre a disposizione gratuitamente. Nulla di scritto al momento. Solo un accordo verbale, ma già la disponibilità è importante. Ci saranno ora da stilare i protocolli d'intesa, stipulare le assicurazioni, far camminare la parte amministrativa ma il tutto dovrebbe procedere speditamente. «È una buona notizia soprattutto per i ragazzi - commenta Daniela Paparella, dirigente scolastico del Pansini - al momento si tratta di un accordo verbale, anche se c'è la piena disponibilità della società Giano il che è importante. Ora dobbiamo lavorare sulla parte amministrativa e speriamo che per la prima decade di ottobre sarà tutto pronto».

«La Municipalità 5 - spiega Valter Savarese, presidente della commissione scuola del Vomero - si farà carico del coordinamento tra le scuole e cercherà di fare da collante tra tutte le esigenze per permettere alla platea di ottomila ragazzi di fare sport. Ragazzi che, dalla chiusura del Collana, erano rimasti privi di qualsiasi spazio». Rino Nasti, vicepresidente della Commissione, aggiunge: «Grazie a questi accordi, Giano rispetta quanto è scritto anche nel bando di aggiudicazione, vale a dire fare attività sociali ed aprirsi al quartiere. È importante in quanto bisogna fare in modo che i ragazzi stiano sempre meno davanti allo smartphone e sempre più facciano attività fisica. Il tutto in una regione in cui il tasso di obesità è tra i più alti d'Italia».



E, proprio seguendo questo obiettivo, la Municipalità ha promosso una manifestazione d'interesse per affidare il servizio di coordinamento e supporto nell'organizzazione e gestione degli eventi nel 2020-2021. Manifestazione che scade nel mese di settembre. Eventi che promuovano la pratica sportiva tra i giovani delle scuole del territorio, al fine di favorire le occasioni di socializzazione e inclusione per la cittadinanza, valorizzando l'aspetto educativo dello sport e dell'aggregazione giovanile. Nessuna disciplina è esclusa. L'idea è quella di creare un calendario fitto di iniziative da organizzare sul territorio nei prossimi due anni.

LEGGI ANCHE Napoli, 21 prof positivi ai test sierologici

«Oggi abbiamo raggiunto un'intesa con i presidi di alcune scuole medie del Vomero Arenella per far utilizzare senza costi né per le scuole né per gli alunni gli spazi sportivi per le ore di educazione fisica. Al momento saranno utilizzati solo agli spazi all'aperto», dice l'amministratore delegato di Giano, Gennaro Ferrara. «L'accordo con la Regione prevedeva anche questi impegni, li stiamo rispettando: questa è la giusta direzione. È un altro segnale tangibile del nostro impegno. Preferiamo con il silenzio dei fatti e con i risultati di un lavoro concreto e quotidiano», aggiunge il costruttore Paolo Pagliara.

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA