Università Federico II e Questura di Napoli: ecco l'accordo sullo sportello per gli studenti stranieri

Snellire i processi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno degli studenti extra Ue che frequentano l'Università Federico II e di tutti gli ospiti che arrivano da fuori Europa per motivi di studio, di ricerca e di insegnamento anche attraverso la sperimentazione e l'adozione di prassi innovative che consentano la riduzione dei tempi di attesa.

È la finalità della convenzione sottoscritta tra l'Università Federico II e la Questura di Napoli, dal rettore, Matteo Lorito, e dal questore, Alessandro Giuliano. Grazie a questo accordo in Questura è istituito uno sportello dedicato agli studenti che arrivano da fuori Europa e che pertanto necessitano del permesso di soggiorno. L'accordo si inserisce in un quadro di collaborazione già in corso tra l'Università e la Questura partenopea su vari temi tra cui quello dello studio dei fenomeni criminali.

«Internazionalizzare l'Ateneo significa internazionalizzare Napoli - ha detto il rettore Lorito - grazie a questa convenzione i nostri tantissimi studenti internazionali che arrivano trovano uno sportello dedicato per tutte le adempienze necessarie per poter vivere il loro momento formativo in assoluta tranquillità. È un passo importante per l'Ateneo ma anche per la città». Lo sportello, oltre che favorire e semplificare le procedure per gli ospiti dell'Università che necessitano del permesso di soggiorno, vuole essere anche uno strumento per spingere ulteriormente la politica di internazionalizzazione della Federico II in cui già oggi si registra «una presenza crescente» di studenti stranieri che frequentano regolarmente così come di studenti in mobilità temporanea.

Secondo i numeri forniti da Fernanda Nicotera, capo ufficio Relazioni internazionali dell'Ateneo, sono circa 200 gli studenti stranieri che sono regolarmente iscritti alle varie facoltà a cui si aggiungono gli ospiti in mobilità che vivono l'Ateneo per un periodo limitato. In prevalenza si tratta di persone che arrivano dal bacino del Mediterraneo, dall'India, dalla Cina, dall'Iran, dall'Iraq e dall'America latina. «Siamo stati molto contenti di poter contribuire all'attività accademica con questo sforzo organizzativo per uno sportello dedicato a tutti gli studenti e i ricercatori stranieri - ha detto il questore Giuliano - e anche per sostenere la vocazione internazionale di questo Ateneo e di questa città». La convenzione ha durata biennale.