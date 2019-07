Ponticelli, fontane guaste da mesi e nessuno le ripara: acqua sprecata

Lunedì 29 Luglio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 15:33

Spreco d'acqua e degrado a Ponticelli. Le fontane lungo le strade e le piazze del centro storico del quartiere della periferia orientale della città risultano guaste da diversi mesi (in alcuni casi anni).In piazza Vincenzo Aprea, di fronte la chiesa e la scuola storiche del quartiere, dalla vasca cola acqua da diverse settimane: risulta otturata dagli aghi di pino e dai rifiuti gettati all'interno. La mancanza di pulizia è evidente anche a ridosso della fontana che insiste proprio al centro della piazza circondata da diverse aiuole. Anche la fontanella posta a lato della stessa piazza, pur funzionante, perde acqua.Più grave la situazione in viale Margherita. La chiazza d'acqua attorno alla fontana non si asciuga mai in quanto il rubinetto è guasto e perde da anni. Nonostante le segnalazioni nessuno è intervenuto per riparare il guasto. Nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nemmeno in piazza Egizio Sandomenico, sempre nel centro storico di Ponticelli. La fontana a ridosso della statua dedicata alle vittime innocenti della camorra è stata chiusa da tempo: a questa manca addirittura il rubinetto.Mentre in altre zone della città - in centro come in periferia - le fontane sono state chiuse per mancanza di risorse e dell'adeguata manutenzione, per queste di Ponticelli nessuno si è accorto ancora dello spreco.