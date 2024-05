Stadio Collana di Napoli, lunedì 13 maggio la cerimonia di apertura

Si riparte. Martedì 13 febbraio venne sottoscritto l’accordo Arus-Coni. Lunedì 13 maggio riapre lo stadio Arturo Collana. Alle ore 12.30 il tanto atteso taglio del nastro. Finalmente lo storico impianto collinare, di proprietà di Palazzo Santa Lucia, sarà restituito alla fruizione della Città di Napoli. Interverrà il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, come annunciato due mesi fa. A fare gli onori di casa Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, insieme all’ingegnere Flavio De Martino, direttore generale dell’Agenzia regionale Universiadi per lo sport, e Sergio Roncelli, presidente Coni Campania.

Si chiude una «vicenda tormentata», come dichiarato dal presidente Vincenzo De Luca. «Lo sport è una priorità per salvare le giovani generazioni e diffondere valori positivi in un territorio difficile e complicato», ribadì in conferenza stampa nella Sala Francesco De Sanctis, ricordando l’efficace misura dei voucher di 400 euro per la pratica sportiva in favore di 50 mila bambini.

Nuovo inizio. Oltre 15 Federazioni potranno usufruire sin da subito dell’impianto vomerese, in attesa di quelle che si aggiungeranno con la riapertura in autunno della piscina e delle palestre, previste dal progetto complessivo. Intanto è in corso la procedura di gara per l’intera riqualificazione della storica struttura con un importo complessivo di 40 milioni di euro.