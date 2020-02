Stadio riqualificato con i soldi delle Universiadi ma non ancora usato: è nel degrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stadio comunale di Ponticelli, intitolato a Giorgio Ascarelli, è circondato dal degrado. Erbacce e rifiuti restano da tempo attorno alla struttura sportiva di via Argine, nella periferia orientale di Napoli. L'impianto sarebbe dovuto essere utilizzato per gli allenamenti degli atleti delle Universiadi, ospitate in Campania a luglio 2019, ma così non è stato a causa di ritardi nei lavori programmati.Le ultime notizie ufficiali sullo stadio di Ponticelli risalgono a ottobre dello scorso anno. Nella nota di Palazzo San Giacomo in seguito alla riunione della commissione Universiadi e al sopralluogo dei consiglieri comunali si legge che «nella struttura è stato rifatto l’impianto di illuminazione, dotando le torri-faro di luci a led, ed è stato eseguito l’interramento dei tubi del gas». Gli interventi di manutenzione sono stati realizzati nell’area dei bagni e degli spogliatoi «dove si sono registrati episodi di vandalismo in danno agli impianti di condizionamento, ad alcuni rivestimenti e a una porta andata distrutta» si specifica nella nota. Nelle settimane scorse è stato posato anche il nuovo manto erboso. Lavori per un importo complessivo di 686mila euro.Al momento non si conosce il destino della struttura. Spazzatura e rovi infestano il parcheggio dell'impianto il cui cancello resta costantemente aperto. Ad approfittarne sono i parcheggiatori abusivi che permettono alle automobili dei visitatori dell'adiacente ospedale di parcheggiare all'interno. Anche l'ingresso all'impianto più vicino all'ospedale resta bloccato dai veicoli in sosta selvaggia. La barra automatica davanti al cancello, in effetti, è stata sollevata per lasciare spazio alle auto.Sono in tanti a sperare in un pieno utilizzo dell'impianto di Ponticelli dopo gli interventi eseguiti grazie alle risorse delle Universiadi. Nel corso degli anni ha rappresentato uno spazio per tanti atleti della periferia orientale, specie per i più giovani. Si spera, innanzitutto, nel ripristino del decoro delle aree esterne.