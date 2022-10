Stadio Maradona e Arechi, De Luca annuncia altri lavori: «Pronti 50 milioni per Napoli»

Non bastano gli interventi degli ultimi mesi, lo stadio Maradona pronto a rifarsi ancora il look dove serve. Ad annunciarlo è direttamente Vincenzo De Luca, che ha promesso interventi sia per lo stadio di Fuorigrotta che per lo stadio Arechi di Salerno, i due impianti che ospitano la Serie A nella Regione. «La prossima settimana prevediamo di approvare l’atto formale per ottenere ulteriori finanziamenti destinati agli impianti sportivi delle squadre campane in serie A. Ci sarà un ulteriore sforzo finanziario per il San Paolo Maradona, arriveremo praticamente a 50 milioni di euro».

Non solo Napoli, però, oggetto dei lavori anche Salerno: «Poi dovremmo approvare l'avvio della progettazione per il rifacimento dello stadio Arechi a Salerno. Arriveremo sui 35 milioni di euro in questo caso, ma dobbiamo correre perché col passare dei mesi aumentano anche i prezzi delle materie prime in maniera impressionante. La prossima settimana cominceremo ad entrare nel concreto di questo progetto di investimento con la gara per la progettazione del nuovo stadio Arechi di Salerno», ha annunciato De Luca.