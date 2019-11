La Giunta regionale della Campania ha deliberato di destinare le economie dell'Universiade Napoli 2019 alla realizzazione di ulteriori interventi per impianti sportivi. Tra gli interventi di rilevanti dimensioni, circa 8 milioni di euro per la sistemazione dello stadio Collana di Napoli e circa 1,2 milioni per le opere accessorie dello stadio San Paolo di Napoli.

