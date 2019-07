seiacasatua, spot con i vip per difendere lo stadio San Paolo

Martedì 30 Luglio 2019, 16:03

Lo Stadio San Paolo come casa tua. Da accudire e curare come uno dei gioielli più preziosi di Napoli dopo il restyling per l'Universiade. È stato realizzato questa mattina il teaser del video #seiacasatua, il collage di una serie di interventi di personalità dello spettacolo e del giornalismo che davanti alla telecamera invitano i cittadini napoletani al rispetto e alla tutela dell'impianto di Fuorigrotta, rimesso a nuovo per la recente Universiade.Da un'idea dell'attore Massimiliano Gallo, prodotto dalla Santi Bailor Film con il patrocinio del Comune di Napoli, con regia di Francesco Prisco, lo spot, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, tra suggestione e ironia rappresenta un messaggio forte al senso civico dei napoletani, chiamati a tutelare il San Paolo, allontanando il rischio di vandalizzare la struttura.Sono intervenuti numerosi attori, comici, sportivi, giornalisti, uomini di cultura. Da Maurizio De Giovanni a Giacomo Rizzo, da Francesco Paolantoni all'ex capitano del Napoli Francesco Montervino. E poi, Gino Sorbillo, Anna Trieste, I Ditelo Voi, Miriam Candurro, Germano Bellavia: tutti sugli spalti del San Paolo per invitare i tifosi al rispetto e al decoro dello stadio, per non disperdere i lavori di rifacimento che hanno riguardato la pista di atletica, i servizi igienici, la sostituzione dei sediolini, il nuovo impianto sonoro, il montaggio di due maxischermi.