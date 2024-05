Starbucks Napoli quando apre: inaugurazione fissata per il 23 maggio

Essere una grande capitale europea e non avere una sede di Starbucks sembra ormai quasi un sacrilegio. L'incredibile implemento sul piano turistico che ha avuto Napoli negli ultimi anni, l'hanno resa una delle mete più visitate da turisti provenienti da tutto il mondo. L'apertura di una sede di un colosso come Starbucks è stata solo la logica conseguenza. Dopo una lunga trafila burocratica, aprirà una sede a Napoli nella Galleria Umberto I. L'apertura, più volte rimandata a causa di problemi di sovrintendenza, ha una data ufficiale: il 23 maggio.

La sede avrà sicuramente la caratteristica di essere posizionata in un sito storico come la galleria Umberto I, visitatissimo dai turisti e uno dei cuori pulsanti della città. Non è la prima sede nel sud Italia della catena che può già vantare uno store a Caserta e a Bari. La maggior parte delle grandi città europee ed italiane, ormai, hanno una sede di Starbucks pronta per accogliere coloro che vogliono provare qualcosa di diverso dal classico Espresso.

Aprire una sede della catena nella città del caffè potrebbe essere un grande azzardo ma, allo stesso tempo, un modo per rendere Napoli ancor più internazionale e attrante per i turisti. Dopo qualche tempo d'attesa causata dai lavori e dai permessi anche la città potrà avere un posto dove provare le creazioni (sia bevande che dolci) di Starbucks.