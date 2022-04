StarCasinò, centrata a Napoli vincita da 50mila euro alla slot Bank Vault

Le belle notizie non finiscono mai su StarCasinò, dove un appassionato di Napoli ha vinto 50.000 euro giocando alla slot Bank Vault: con una singola puntata da 20 euro, Daniele è riuscito a scassinare il caveau della banca e a ottenere una somma davvero importante. Continuano quindi le grandi sorprese su StarCasinò, il nuovo modo di vivere il casinò, che si distingue in Italia per sicurezza e affidabilità della propria offerta, nonché per la qualità e la varietà del proprio pacchetto di giochi.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Lotto, a Napoli vincita da 213mila euro: è nella Top 10 del... LA VINCITA Lotto, a Castello di Cisterna vincita da 23.750 euro LA VINCITA SuperEnalotto, Campania fortunata: a Gragnano centrato un Cinque da...

La qualità della piattaforma è stata sottolineata anche dal vincitore: «Mi piace molto giocare su StarCasinò, in primo luogo per la vasta offerta di giochi presenti. In secondo luogo, per il design del sito, che è strutturato molto bene. Ottima anche l’assistenza clienti, cosa che mi è piaciuta fin da subito: sono sempre pronti ad aiutarti per qualsiasi problema.» Riguardo la somma ottenuta, ha affermato che «è stata la prima volta che vinco un importo così alto, anche se in passato ho ottenuto altre vincite ma mai cifre così importanti.» Ricordando i momenti immediatamente seguenti alla vittoria, ci ha riferito che «la prima sensazione è stata incredulità, non pensavo si potessero ottenere questo genere di vincite, le sensazioni positive sono state tante.» E riguardo i progetti futuri, ci ha confidato che con la somma ottenuta «comprerò una macchina e prenoterò un viaggio per questa estate.» Il vincitore è diventato un fedelissimo della piattaforma e ci ha confessato che “in passato giocavo su un altro sito, ma da qualche mese gioco solo su StarCasinò. «Partecipo sempre alle varie promozioni che proponete, ma la cosa che mi piace di più è il programma fedeltà».

Riguardo invece il suo gioco preferito, ha affermato che «quando apro il sito mi affido all’istinto e alle sensazioni del momento. Ma da oggi la mia slot preferita è sicuramente quella su cui ho avuto la vincita: Bank Vault». Bank Vault è una slot a griglia 5x3 con 25 linee di pagamento fisse. Per ottenere una sequenza vincente, è necessario incasellare tre simboli uguali sulla stessa payline. Il nome del gioco è indicativo di ciò che si può trovare al suo interno: l’ambientazione è tutta a tema bancario, con gioielli, sfarzo e pile di denaro che prendono il posto dei simboli. Si possono quindi trovare contanti, anelli, orologi, lingotti d’oro e diamanti, ognuno con un valore specifico e ai quali è associata una determinata vincita. Per iniziare a giocare con questa e tante altre slot, basta andare sul sito di StarCasinò, creare un account e iniziare a divertirsi con la vasta offerta della piattaforma.