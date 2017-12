Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:24

Una statuina per Stash. Il popolare frontman dei The Kolors ha fatto capolino tra la folla di San Gregorio Armeno per ritirare la statuina realizzata da Genny Di Virgilio: «Da buon napoletano, Stash ha apprezzato tanto la nostra arte», ha detto il maestro presepiale.