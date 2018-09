Sabato 15 Settembre 2018, 17:37

La Città Metropolitana informa che dalla prossima settimana la ex SS 87 Sannitica sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto stradale compreso tra lo svincolo Orta di Atella al km 9+250 e lo svincolo Frattamaggiore al km 5+950, con uscita obbligatoria autostrade A1/A16 al km 10+800 per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate provenienti dalla zona industriale di Marcianise/Pascarola e con uscita obbligatoria Orta di Atella al km 9+250 per tutti gli altri autoveicoli.La chiusura si rende necessaria, sottolinea la nota, «al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le attività di verifica e controllo della struttura e di individuare, tramite un'appropriata progettazione, i lavori da eseguire per risolvere le problematiche eventualmente evidenziate per mettere in sicurezza il tratto di strada in questione. Solo dopo l'esito delle verifiche strumentali si conosceranno i tempi per la definitiva riapertura»