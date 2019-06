Stato civile, chiude l'archivio: così Napoli perde la memoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:30

L'Archivio stato civile del Comune di Napoli si avvia velocemente verso la chiusura. Tra due settimane uno dei due dipendenti al lavoro negli uffici di piazza Dante (dove oggi c'è anche un operaio) andrà in pensione. A dicembre andrà via anche l'altro collega e da metà luglio l'ufficio resterà completamente sguarnito di personale a causa delle ferie arretrate da consumare. Cosa vuol dire? Che chiunque richieda un atto di nascita, morte o matrimonio, in copia integrale, non riceverà alcuna risposta. Addio a un pezzo di memoria della città.L'Archivio stato civile del Comune conserva migliaia di faldoni nei suoi 540 metri quadrati. Nei libroni sono contenuti tutti gli atti di nascita, morte e matrimoni dal 1809 al 1965. E tutti i matrimoni dal 1966 al 1994. Le domande che giungono sono perlopiù di persone che vivono fuori città: alcuni in America che richiedono integrazioni da apportare a mano. E sì, perché le annotazioni ai documenti vengono fatte ancora a mano dal dipendente che tra pochi giorni lascerà il Comune a causa di quota 100.