Napoli: macchinari guasti, stop radiografie al Loreto Mare e al Pellegrini

Lunedì 1 Aprile 2019, 11:36

Stop delle radiografie all’ospedale Loreto Mare dove l’avaria di un macchinario ha comportato il blocco totale della Radiologia. Il guasto, verificatosi 4 giorni, fa ha reso impossibile lo svolgimento di questo tipo di attività diagnostica sia per gli esami d'elezione che per i casi di urgenza e per quelli da eseguire in corsia, costringendo i sanitari ad avvalersi di consulenze fuori presidio.L’avaria del macchinario Kodak in dotazione al servizio di Radiologia, è stata comunicata formalmente alle 18.20 del 29 marzo scorso, richiedendo l’intervento tecnico per il ripristino del funzionamento che, ad oggi, non è ancora avvenuto. Dunque l’avaria persiste con le inevitabili conseguenze delle attese più lunghe per i pazienti che devono essere trasportati in ambulanza in altri ospedali. Non solo, i trasferimenti per garantire l’assistenza radiologica si traducono nell’impiego di ulteriori risorse di organico, sottratte ai reparti, ed ovviamente maggiori costi per l'azienda.«Abbiamo chiesto ad horas agli organi competenti di intervenire con massima attenzione e sollecitudine - dichiara Giuseppe Alviti, segretario regionale del Tribunale dell' Ammalato per la Federazione Nazionale Lavoratori- la situazione va monitorata in tutta gli ospedali specialmente quelli di frontiera come diremo alla Commissione Sanità della Regione Campania a cui abbiamo richiesto udienza».La situazione di complica dal momento che anche il Vecchio Pellegrini, ha registrato un’avaria ad un macchinario che è fermo da oltre due mesi, più precisamente dal giorno della visita del Ministro della Salute, Giulia Grillo che dichiaro’ come i sanitari svolgessero un «lavoro disumano» tra difficoltà e mancanze strutturali.Dal 4 febbraio quindi, nel presidio della Pignasecca non si possono effettuare tutti i tipi di radiografie. L' apparecchio funzionante non consente gli esami di tratti scheletrici e porzioni che necessitano di un altro macchinario dotato di una parte girevole direzionata da un telecomando, fuori uso da due mesi. Ad esempio, non si possono effettuare radiografie del femore e di tratti ossei. Un disagio parziale ma che incide sul blocco della Radiologia al Loreto Mare.