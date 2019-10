Martedì 1 Ottobre 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 17:16

Napoli è stata recentemente considerata la prima città italiana per il minor spreco in tema di illuminazione pubblica. Una notizia che ha piacevolmente colpito tanti napoletani ma che ha lasciato a bocca aperta tanti cittadini che vivono nelle zone che restano ancora al buio, ovvero non servite dal servizio pubblico. Un disagio registrato da numerose famiglie del quartiere Ponticelli, nella periferia orientale.Sono due, in particolare, le situazioni per le quali i cittadini hanno chiesto più volte un intervento agli organi competenti senza ottenere risultati. In via Ferdinando Grieco, dopo i lavori di riqualificazione della strada realizzati circa sei anni fa, non sono stati installati ancora i punti luce. Sul marciapiede sono stati predisposti otto fori per l'installazione dei pali e i canali per il passaggio dei cavi elettrici ma tutto è fermo da allora. Così una buona parte della strada, dove ci sono case e officine, resta al buio. I residenti raccontano di aver segnalato la circostanza alla Municipalità di Napoli Est e al Comune di Napoli e di aver ottenuto solo promesse circa la realizzazione dell'impianto, di volta in volta rinviata senza una precisa motivazione.L'altra situazione si registra nel complesso di palazzine popolari dell'I.A.C.P. in via Attila Sallustro, alle spalle di via Angelo Camillo De Meis. L'area parcheggio e i vialetti restano al buio nonostante siano già stati installati i punti luce con tanto di lampade: manca, però, il contatore che possa alimentare l'intero impianto composto in tutto da quattordici punti luce. Oltre il disagio che riguarda il «Parco dei Fiori» al civico 100 da oltre un anno, negli ultimi giorni anche l'area comune ai piedi delle palazzine adiacenti resta senza luce. I lampioni che servono il parcheggio, l'area giochi per bambini e il campetto sono spenti da più di una settimana e i condomini raccontano di aver segnalato il disservizio all'istituto autonomo di case popolari.In entrambe le circostanze i residenti denunciano situazioni assurde che potrebbero essere risolte se il servizio di pubblica illuminazione funzionasse regolarmente. Parlano di scippi e altri episodi di microcriminalità compiuti non appena va via la luce solare. Ad approfittare del buio fitto delle due zone descritte sono anche molte coppiette alla ricerca di intimità. Situazioni che preoccupano e imbarazzano le numerose famiglie che vivono nelle strade interessate dal problema prontamente denunciato alle autorità competenti.«A nulla sono valse le denunce dei cittadini del posto e le innumerevoli segnalazioni partite dalla nostra municipalità all'assessore competente» afferma il consigliere della VI municipalità Ferdinando Truglio (Partito Democratico). E sul caso di via Attila Sallustro specifica che i residenti «dopo varie richieste al Comune di Napoli si sono rivolti alla municipalità. E qui incomincia lo scaricabarile: assessore al patrimonio, assegnatario degli alloggi, che non dà risposte; Citelum, Napoli Servizi e Iacp: nessuno ha la minima idea di chi debba chiamare l'Enel per l'installazione dei contatori. Siamo alla sciatteria, inefficienza e incapacità amministrativa totale che lasciano intere famiglie allo sbaraglio» denuncia Truglio che insiste: «Chiedo solamente: ma tutto questo al Vomero e al centro città sarebbe mai successo?».