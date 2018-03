Allarme strade dissestate: rischio caos all'aeroporto di Capodichino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Marzo 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:21

Strade dissestate, rischio traffico e sicurezza. Monito di Gesac al Comune sulle condizioni della viabilità esterna all'Aeroporto di Capodichino, di competenza del Municipio, in vista dell'arrivo dell'estate, quando lo scalo partenopeo sarà preso d'assalto dai turisti e anche il volume del traffico di chi arriva e chi parte sarà maggiore. Dalla società che gestisce l'Aeroporto arriva un invito a Palazzo San Giacomo a «profondere ulteriori e maggiori sforzi» sulla tematica della viabilità, in modo da scongiurare che nei prossimi mesi possano verificarsi disagi in virtù della stagione estiva alle porte.Un monito anche in previsione dell'imminente riattivazione della Ztc, la Zona a Traffico Controllato, con le telecamere che registrano e regolano gli ingressi dei veicoli, che avverrà nelle prossime settimane.