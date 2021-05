NonCiFermaNessuno, Luca Abete all'università Parthenope di Napoli

Grande successo all'Università Parthenope di Napoli della tappa campana del tour #NonCiFermaNessuno, dell'inviato di Striscia la notizia, Luca Abete. Sono intervenuti diversi studenti, anche dalla Spagna, per testimoniare il proprio impegno, il proprio entusiasmo nella ripartenza e contro ogni avversità, ostacoli e soprusi. Presente il Rettore Alberto Carotenuto, che fatto da traino alle testimonianze di diversi ragazzi, alcuni anche dall'estero. In collegamento da Palermo la professoressa Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia, che ha trasmesso una straordinaria testimonianza d'impegno ai ragazzi. L'ultima tappa del tour nazionale si terrà a Roma.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA #NonCiFermaNessuno, la sorella del giudice Falcone nel format di Luca... IL PROGETTO #NonCiFermaNessuno, Ciro Ferrara ospite della terza tappa del digital...