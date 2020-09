Suor Orsola Benicasa, una app per seguire le lezioni ai tempi del Covid

Una cittadella monastica alle pendici della collina di Sant'Elmo, che domina l'intera città, e un patrimonio edilizio per un totale di sei strutture e una residenza universitaria per circa 10mila studenti e 2.500 matricole che si aggiungono ogni anno. L'Università Suor Orsola Benincasa, fondata nel 1901, è la più antica università libera italiana e alla sua guida dal 2011 c'è Lucio d'Alessandro. Grazie a una sede centrale molto grande, arricchita da giardini e numerose terrazze, il distanziamento nelle aree comuni non sarà un problema. Così come nelle aule che seppure ridotte al 50 per cento come richiesto dal Cts, con una accurata calendarizzazione dei corsi realizzata dalla squadra guidata dal manager didattico di Ateneo Natascia Villani, saranno in modalità mista: buona parte delle attività in presenza (almeno una giornata di lezioni a settimana e alcuni incontri mirati durante il semestre per ogni allievo), sia per matricole che per studenti degli anni successivi, ma anche con modalità online sincrona sempre attiva (con la possibilità di interazione con i docenti). «Ci abbiamo lavorato a lungo e già ai primi di agosto abbiamo informato gli studenti sulla didattica che li avrebbe accolti nel pieno rispetto di tutti gli standard di sicurezza fissati dalle normative nazionali» precisa il rettore che com'è nella filosofia dell'ateneo ha voluto lasciare agli studenti «la possibilità di scegliere tra le due forme di lezione. Dal primo ottobre potranno prenotare la partecipazione in presenza con una nostra app. Altrimenti sul computer di casa». L'accesso a biblioteca, laboratori e archivi anche saranno su prenotazione.

È uno dei campus universitari più belli con spazi ampi, giardini e terrazze panoramiche. Ma anche molto funzionali soprattutto per le esigenze del distanziamento richieste dal comitato tecnico scientifico e ministero. «Siamo tendenzialmente per una Università in presenza, crediamo fortemente nella condivisione docente-studenti, per questo abbiamo lavorato affinché anche in questa situazione emergenziale potessimo offrire al numero più alto possibile una ripresa in presenza. Garantiremo a buona parte degli iscritti lezioni in presenza, trasmesse però anche online per offrire a chi non se la sente di affrontare gli spostamenti con i mezzi pubblici e le problematiche connesse. Ovviamente questo è un sistema in continuo processo di adattamento, funzionale all'evoluzione del virus quindi se la pandemia sarà sotto controllo aumenteremo la presenza a tutti, se invece peggiorerà, offriremo solo Dad». Per le lezioni in presenza la priorità è per le matricole «ma anche quelli degli anni successivi avranno questa possibilità, con una lezione a settimana in presenza ciascuno. Gli studenti in presenza non cambiano aula, si muoveranno i docenti, e cercheremo di impegnarli con più lezioni nell'arco del giorno in presenza».



Il grande impegno per la pianificazione degli spazi e la calendarizzazione delle lezioni non è stato l'unico lavoro compiuto in questi mesi. «Ci siamo impegnati per una riapertura poderosa, aggiungendo per il nuovo anno accademico percorsi didattici che diano alla gioventù italiana e al Paese occasioni formative reali, innovative, concrete. È un messaggio che viene da un ateneo con storia cittadina e del meridione». Il Suor Orsola propone due novità: il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza quest'anno propone la specializzazione in Magistratura, una novità assoluta a livello nazionale; e un Corso di laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e dei Media. Ci sono poi già corsi di laurea unici a livello nazionale come quello in Green Economy che rappresenta «un tema chiave per la rinascita economica dopo la pandemia in Italia». Inoltre si sta lavorando «a un grande progetto per il recupero dei terrazzi, per renderli più funzionali, attrezzati e a disposizione della comunità del Suor Orsola». Per le matricole già aperte le iscrizioni, mentre le attività didattiche del primo semestre partiranno il primo ottobre. Sia sedute d'esame che di laurea si svolgeranno in presenza e a distanza: a sceglierlo è lo studente che si prenota per una delle due modalità.

