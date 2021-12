Super Green pass in pizzeria, il presidente di Apn Sergio Miccù: «Pizzaiuoli controllino i certificati»

«I pizzaiuoli napoletani si sono contraddistinti in tutto il periodo della pandemia per un grande senso di responsabilità e siamo certi, che anche dal 6 dicembre prossimo, quando entrerà in vigore il Green pass rafforzato (o super Green Pass), non mancheranno di richiedere la certificazione di avvenuto vaccino ai clienti delle rispettive attività».

Così, in una nota, il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, che sta già provvedendo a informare gli associati sulle nuove norme in vigore finalizzate al contenimento della pandemia anche attraverso i corsi della Pizzaiuoli School.

«Aldilà della intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine e delle previste sanzioni, riteniamo che solo con le dovute precauzioni si possa continuare a tenere in moto l'economia, pur nel particolare contesto che ci troviamo a vivere».